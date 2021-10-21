Артист не назвал причину своего решения, но поклонникам этого и не нужно было

В московских театрах продолжаются пертурбации. Так, МХТ им. Чехова лишился популярного актера Андрея Бурковского. О своем решении покинуть храм Мельпомены артист сообщил фанатам сам на своей странице в "Инстаграм".

Бурковский поблагодарил театр, его сотрудников, а также Олега Табакова за чудесные 10 лет, и признался всем в любви.

Подписчики поразились решением актера. Среди тех, кто пришел в шок, оказались и коллеги Бурковского, например, Анна Чиповская, Юлия Хлынина, Варвара Шмыкова, Екатерина Стриженова, Юлия Паршута и другие.

"Во дела", "Что?", "Кто же там остался?", "Не верю", "Ого!", "Шок", – пишут артисты.

Марина Зудина, вдова Табакова, тоже не осталась в стороне и написала: "Андрей! Но сыграем завтра? Я тоже не в труппе".

Сам Бурковский не стал называть причину своего ухода. Однако у поклонников его творчества нет сомнений в том, что произошло. Многие винят в этом нового худрука театра Сергея Женовача.

"Женовач выживает талантливых артистов, снимает аншлаговые спектакли, рядом с ним, умирает все живое. Театр, который мы потеряли!", "Как жалко. Невероятно талантливый Андрей!!! Всех Женовач выгнал… почти всех….", "Ну и правильно, там тухляк и спектакли неинтересные, ходила только ради некоторых и те закрыли. Пока режиссера не уволят и ходить не стоит туда больше", – комментируют новость поклонники.

Подписчики выразили надежду на то, что перед Бурковским теперь откроются новые двери.

Ранее театр не продлил контракт с Дмитрием Дюжевым, а затем распрощался с двумя популярными постановками Константина Богомолова.