Долгое время музыкант не находил в себе силы, чтобы рассказать о неверности

Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, вспомнил, как сложно ему было признаться в изменах супруге Ирине Горовой.

Алексей и Ирина сыграли свадьбу в 2000 году. Спустя восемь лет у них родился сын Андрей. Примерно в 2012 году Потапенко закрутил роман с певицей Настей Каменских. Долгое время музыкант не находил в себе силы, чтобы рассказать о неверности жене.

Исполнитель понимал, что у него растет сын и что неприятные откровения могут разбить сердце матери его ребенка. Продюсер мучился из-за угрызений совести, о чем он сообщил в эфире украинской передачи "Жизнь известных людей".

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось", – заявил Потапенко.

В итоге Алексей собрался с мыслями и выложил всю правду. В 2014 году они с Ириной оформили развод.

Стоит отметить, что бывшие супруги смогли сохранить нормальные отношения. До сих пор Потапенко и Горовая работают вместе. Они руководят продюсерским центром MOZGI Entertainment.

Ирина не препятствует общению бывшего супруга с сыном. Музыкант поддерживает связь с 13-летним наследником и периодически приглашает его к себе в гости.

В 2019 году Потап женился на своей давней любовнице Каменских. Детей у знаменитостей пока нет.

Кстати, Горовая присутствовала на праздничном мероприятии по случаю бракосочетания экс-супруга. Компанию ей составил бизнесмен Евгений Артюхов. Ирина и ее спутник открыто демонстрировали теплые чувства. Однако на данный момент неизвестно, состоят ли они в отношениях или нет.

Ранее Потап рассказал о финансовой помощи со стороны Каменских.