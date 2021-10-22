Появились первые кадры с места трагедии с Алеком Болдуином

Появились первые кадры с места трагедии с Алеком Болдуином
Алек Болдуин. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
Обвинение актеру пока не предъявлено

СМИ растиражировали фотографию Алека Болдуина, сделанную после рокового выстрела на съемочной площадке, в результате которого актер убил человека. 

Судя по кадрам, Болдуин серьезно потрясен произошедшем. Актера, к слову, уже успели допросить. Стражи правопорядка не стали задерживать звезду американского кино. Обвинения ему также не предъявили. 

Позже в Сети также появилось и видео, на котором запечатлена съемочная площадка, на которой произошел несчастный случай. 

Напомним, что трагедия произошла на съемках фильма "Раст". Болдуин не только был исполнителем главной роли, но и продюсером вестерна. Во время репетиции одной из сцен неправильно сработал реквизитный пистолет. Оружие, в котором находились холостые патроны, в момент выстрела сработало неправильно. В результате осколки пули разлетелись по съемочной площадке, задев оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. По другой информации, в оружии могли находиться боевые патроны. 

В результате ранения женщина скончалась. Соус же находится в критическом состоянии, пишет телеканал "360". Сейчас стражи правопорядка выясняют обстоятельства убийства.  

Как оказалось, погибшая оператор была родом из СССР. Об этом говорится на ее официальном сайте. Детство Хатчинс прошло на военной базе рядом с полярным кругом. Родились она на Украине. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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