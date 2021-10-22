Актриса потеряла второго близкого человека за полгода

Этот год выдался для Яны Поплавской особенно непростым. В мае актриса похоронила своего отца, теперь же ушел из жизни папа ее супруга. О личной трагедии звезда отечественного кино рассказала в своих социальных сетях.

Поплавская призналась, что свекор стал дня нее вторым отцом.

"Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно теплый и какой-то очень родной человек. Мы с ним сразу полюбили друг друга, с первой минуты",

– призналась блондина.

Мужчина всегда заботился о семье своего сына. Например, помогал супругам строить дом, каждый раз будил сына в определенное время, боясь, что он проспит на работу.

Потерю Поплавская переживает тяжело, не понимая, почему порой жизнь такая несправедливая.

"Я не могу слышать больше слова Ковид и Рак. Мы осиротели, потеряли последнего папу",

– сокрушается актриса.

Осознать произошедшее ей тяжело, потому что еще несколько недель назад они все вместе весело проводили время, а теперь заменившего ей отца мужчины нет в живых.

Напомним, что отец "Красной шапочки" скончался весной этого года. Ему было 87 лет. Причину смерти Поплавская не уточнила.

Ранее актриса рассказала, что помешало ей стать женой сына дипломата. Во время съемок Поплавская влюбилась в своего коллегу.