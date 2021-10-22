Мэтр отметил свой 76-й день рождения

Накануне, 21 октября, знаменитому советскому и российскому кинорежиссеру Никите Михалкову исполнилось 76 лет. В честь празднования этого знаменательного события именитый артист исполнил легендарную композицию из нашумевшего кинофильма "Жестокий романс".



Многие известные люди поздравили знаменитость с торжеством. В их числе была и официальная представительница российского МИД Мария Захарова. На своей странице в социальной сети "Фейсбук" дипломат разместила душевное поздравление и видеоролик, на котором Никита Сергеевич исполняет композицию "Мохнатый шмель".

Напомним, в советской киноленте Михалков сыграл роль барина Сергея Паратова. Вышедший в 1980-х годах фильм произвел настоящий фурор в Советском Союзе. И сегодня кинокартина продолжает пользоваться огромной популярностью.

Известная всем песня, исполненная мэтром отечественного кинематографа, получила большой отклик у интернет-пользователей.

"Нам всем необыкновенно повезло, что мы живем в одно время с таким талантливым человеком, и у нас есть возможность видеть его прекрасные шедевры", "Спасибо за культурный код, который Ваша семья проносит сквозь несколько поколений", "Самый шикарный и обаятельный Паратов! Обреченный на успех! Дикая смесь талантливых генов! Мастер! С днем рождения, Никита Сергеевич! Здоровья!", "Человек легенда! Самых добрейших пожеланий ему и его родным", – пишут восторженные комментаторы.

Стоит отметить, что некоторым известным личностям Никита Сергеевич стоит как кость в горле. Недавно скандальный артист Алексей Панин весьма нелестно отозвался о кинорежиссере.