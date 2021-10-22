"Обреченный на успех": исполнивший знаменитую песню Михалков восхитил публику

"Обреченный на успех": исполнивший знаменитую песню Михалков восхитил публику
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэтр отметил свой 76-й день рождения

Накануне, 21 октября, знаменитому советскому и российскому кинорежиссеру Никите Михалкову исполнилось 76 лет. В честь празднования этого знаменательного события именитый артист исполнил легендарную композицию из нашумевшего кинофильма "Жестокий романс".

Многие известные люди поздравили знаменитость с торжеством. В их числе была и официальная представительница российского МИД Мария Захарова. На своей странице в социальной сети "Фейсбук" дипломат разместила душевное поздравление и видеоролик, на котором Никита Сергеевич исполняет композицию "Мохнатый шмель".

Напомним, в советской киноленте Михалков сыграл роль барина Сергея Паратова. Вышедший в 1980-х годах фильм произвел настоящий фурор в Советском Союзе. И сегодня кинокартина продолжает пользоваться огромной популярностью.

Известная всем песня, исполненная мэтром отечественного кинематографа, получила большой отклик у интернет-пользователей.

"Нам всем необыкновенно повезло, что мы живем в одно время с таким талантливым человеком, и у нас есть возможность видеть его прекрасные шедевры", "Спасибо за культурный код, который Ваша семья проносит сквозь несколько поколений", "Самый шикарный и обаятельный Паратов! Обреченный на успех! Дикая смесь талантливых генов! Мастер! С днем рождения, Никита Сергеевич! Здоровья!", "Человек легенда! Самых добрейших пожеланий ему и его родным", – пишут восторженные комментаторы.

Стоит отметить, что некоторым известным личностям Никита Сергеевич стоит как кость в горле. Недавно скандальный артист Алексей Панин весьма нелестно отозвался о кинорежиссере.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
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Гость323966
Михалкову можно простить все за его любовь в России
я п сказал - многое
Гость 1984
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Я сложно отношусь к Никите Сергеевичу Михалкову и его творчеству, но в последнее время (повзрослел, что ли) моё отношение к нему стало положительнее. А романс о мохнатом шмеле это действительно шедевр.
И аз воздам
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Гость323966
Михалкову можно простить все за его любовь в России
За "любовь "в" России" этому БЕСУ уже ничего не надо прощать: фекалии не нуждаются в прощении, они просто воняют и разлагаются, как и любимая им страна.
Гость323966
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Михалкову можно простить все за его любовь в России
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