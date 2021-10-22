Пермякова вспомнила о предательстве других участников своей команды КВН

Пермякова вспомнила о предательстве других участников своей команды КВН
Кадр из "Домработница" (2011)
Актриса даже не хочет вспоминать о бывших коллегах

Светлана Пермякова стала известна благодаря КВН. Некоторые поклонники шоу до сих пор с улыбкой на лице пересматривают выступления "Светки и Жанки". Но звезда "Интернов" призналась, что ее отношения с коллегами по команде "Парма" уже давно не те, какими были раньше. 

Пермякова призналась, что не хотела бы вновь выступать в составе некогда известной команды. 

"Никогда! Потому что мы возвращались уже в 2017 году во время сочинского фестиваля. Мы тогда взяли Кубок, и я для себя поняла, что на этом до свидания. Я все сказала, закрыла все гештальты", 

– рассказала Светлана, отвечая на вопрос о том, хотела бы она когда-нибудь вернуться в "Парму". 

Тем более, что со временем участники команды перестали быть друзьями. У Пермяковой были свои причины, чтобы перестать тесно общаться с бывшими товарищами. По ее словам, однажды она просила их о помощи, но ничего не получила в ответ. При этом если о поддержке просят актрису, то она всегда готова протянуть руку. В один момент она поняла, что с нее хватит. Сказалась также пандемия и отсутствие времени. 

Судя по рассказу юмористки, трудности в ее жизни появились после окончания "Интернов". Ее перестали приглашать в другие проекты. Взбодриться помогло шоу "Звезды в Африке", после которого Пермякова решила, что будет продолжать бороться и двигаться дальше.

Ранее Масляков начал войну с новым шоу ТНТ, которое очень напоминает любимый зрителями КВН. 

Источник: Шоу "Петя любит выпить" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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