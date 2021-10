В пятницу, 22 октября, информационное пространство разорвала ужасная новость: знаменитый голливудский артист Алек Болдуин оказался невольным убийцей. При этом бдительные поклонники знаменитости обратили внимание на весьма странный факт. Оказалось, некоторое время назад Болдуин разместил в Сети пророческую публикацию.



Почти ровно четыре года назад звезда популярных американских кинолент "Сиротский Бруклин", "Все еще Элис", "Защитник", "Родители легкого поведения" и других написал весьма странный пост, который обнародовал на своей странице в интернет-ресурсе микроблогов "Твиттер".

Артист решил поразмышлять на философскую тему и задался вопросом, что чувствует человек, когда совершает непреднамеренное убийство. Поводом стал инцидент с правоохранителем из Южной Калифорнии, который сперва начал драться с нарушителем порядка у магазина, а потом достал пистолет и застрелил его.

"Интересно, каково это – случайно убить кого-то?" – задался вопросом голливудский артист.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI