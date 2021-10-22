Актер опубликовал твит о трагедии несколько лет назад

В пятницу, 22 октября, информационное пространство разорвала ужасная новость: знаменитый голливудский артист Алек Болдуин оказался невольным убийцей. При этом бдительные поклонники знаменитости обратили внимание на весьма странный факт. Оказалось, некоторое время назад Болдуин разместил в Сети пророческую публикацию.



Почти ровно четыре года назад звезда популярных американских кинолент "Сиротский Бруклин", "Все еще Элис", "Защитник", "Родители легкого поведения" и других написал весьма странный пост, который обнародовал на своей странице в интернет-ресурсе микроблогов "Твиттер".

Артист решил поразмышлять на философскую тему и задался вопросом, что чувствует человек, когда совершает непреднамеренное убийство. Поводом стал инцидент с правоохранителем из Южной Калифорнии, который сперва начал драться с нарушителем порядка у магазина, а потом достал пистолет и застрелил его.

"Интересно, каково это – случайно убить кого-то?" – задался вопросом голливудский артист.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

К сожалению, судьба распорядилась так, что теперь Болдуин на собственной шкуре сможет прочувствовать все душевные терзания невольного убийцы. Напомним, совершенный им роковой выстрел стал причиной смерти оператора Галины Хатчинс. Трагедия произошла на съемках киноленты "Раст". Недавно были опубликованы первые кадры с места кровавого инцидента.