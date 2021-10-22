"Папа помогает": внук Пугачевой рассказал об успехах в бизнесе

"Папа помогает": внук Пугачевой рассказал об успехах в бизнесе
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состоятельные родственники дают парню возможность хорошо устроиться в жизни

Недавно младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров вернулся в родную страну. Молодой человек отучился в элитном британском университете Оксфорд. Теперь звездный наследник применяет полученные знания на практике и активно занимается бизнесом. Впрочем, на старте он не гнушается принимать помощь влиятельных родственников.

23-летний россиянин создал фирму по организации мероприятий. Внук Аллы Пугачевой признается, что пока его контора весьма скромна по размаху. Однако в будущем молодой человек рассчитывает добиться серьезных успехов и развернуть бизнес на широкую ногу. Стоит отметить, что все необходимые инструменты уже находятся в его руках. Блестящее образование, а также поддержка родных должны обеспечить Байсарову светлое будущее.

По словам Дени, сейчас юный предприниматель берет порядка 4-5 тысяч рублей в час. Молодой человек уверен, что правильное воспитание поможет ему преуспеть в бизнесе.

"Мне папа помогает в бизнесе. Он идет со мной нога в ногу", – хвастался звездный наследник на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Байсаров признался, что хотел бы быть более независимым, однако для начала ему необходимо набраться опыта, которым с ним радостно делится отец, отмечает издание "Телепрограмма". Напомним, молодой человек стал плодом любви певицы Кристины Орбакайте и известного российского предпринимателя Руслана Байсарова.

К слову, недавно стало известно, кем оказалась новая подруга Байсарова. Привлекательная блондинка успела поучиться в США и Великобритании.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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