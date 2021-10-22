У него диагностировали тромбоз

Александра Хотченкова срочно доставили в больницу. У 75-летнего народного артиста РФ диагностировали тромбоз нижней конечности.

Сейчас актер находится в одной из столичных больниц, пишет телеканал "360". Информации о его состоянии пока нет.

Хотченков известен по сериалу "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" и фильму "Троцкий". В основном народный артист дублирует зарубежные фильмы и мультфильмы. Его голосом, например, говорит Мистер Крабс в мультфильме "Губка Боб Квадратные Штаны", в "Алладине" он озвучивал Султана, а в "Кунг-фу панде" мастера Шифу.