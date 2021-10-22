Эксперт чуть было не остался без работы

В эфирах политических шоу редко обходится без ожесточенных споров, криков и резких выпадов в адрес коллег. Последний выпуск передачи "Время покажет" тоже не обошелся без конфликтов. Ведущему Анатолию Кузичеву даже пришлось выводить из студии разбушевавшегося эксперта.

На повестке стояла инициатива Украины создать новый "сборник терминов", в котором, например, Великая Отечественная война была заменена на советско-немецкую. В итоге польский политолог Якоб Корейба устроил настоящий дебош: перебил одного из говоривших, начал кричать и пытаться хоть как-то оправдать действия властей Незалежной.

В один момент Кузичев не выдержал и подошел к спикеру, который к тому моменту уже успел опуститься до серьезных оскорблений в адрес России. Корейбу попросили покинуть студию, а за кулисами его ждала уже другая ведущая "Время покажет".

Олеся Лосева отчитала политолога, напомнив ему о том, какие последствия его ждут, если подобное повторится вновь.

"Уйдешь навсегда из нашего ток-шоу и с Первого канала в целом",

– отрезала журналистка.

Похоже, что эти слова смогли привести поляка в чувство, потому что он тут же извинился за свои резкие высказывания, пообещав, что подобных эксцессов больше не будет.

Ранее Андрей Норкин описал политику Украины колкой фразой из советской кинокомедии.