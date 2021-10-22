Пришлось выводить из студии: польский политолог устроил истерику в эфире "Время покажет"

Пришлось выводить из студии: польский политолог устроил истерику в эфире "Время покажет"
Кадр youtube.com
Эксперт чуть было не остался без работы

В эфирах политических шоу редко обходится без ожесточенных споров, криков и резких выпадов в адрес коллег. Последний выпуск передачи "Время покажет" тоже не обошелся без конфликтов. Ведущему Анатолию Кузичеву даже пришлось выводить из студии разбушевавшегося эксперта. 

На повестке стояла инициатива Украины создать новый "сборник терминов", в котором, например, Великая Отечественная война была заменена на советско-немецкую. В итоге польский политолог Якоб Корейба устроил настоящий дебош: перебил одного из говоривших, начал кричать и пытаться хоть как-то оправдать действия властей Незалежной. 

В один момент Кузичев не выдержал и подошел к спикеру, который к тому моменту уже успел опуститься до серьезных оскорблений в адрес России. Корейбу попросили покинуть студию, а за кулисами его ждала уже другая ведущая "Время покажет". 

Олеся Лосева отчитала политолога, напомнив ему о том, какие последствия его ждут, если подобное повторится вновь. 

"Уйдешь навсегда из нашего ток-шоу и с Первого канала в целом", 

– отрезала журналистка. 

Похоже, что эти слова смогли привести поляка в чувство, потому что он тут же извинился за свои резкие высказывания, пообещав, что подобных эксцессов больше не будет. 

Ранее Андрей Норкин описал политику Украины колкой фразой из советской кинокомедии. 

Источник: "Время покажет" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость324034
Пожаловаться Ответить
Да этого поляка пару лет назад чуть Жирик морду не начистил у Соловьева. Прямо сказа, когда тот пытался его перебить - мол ты с какой то там мелкой газетенке и резко двинулся к нему. поляку, Соловьеву пришлось даже встать на пути.
игорь
Пожаловаться Ответить
совет поляку
скажи прямо в эфире что у рабов страны россии отобрали пенсии
слабо
или это самое тяжкое ТАБУ на ТВ и сразу и вправду выгонят)) НАВСЕГДА
1
новости партнеров

"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину

Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии

В НАТО заявили о готовности применить оружие против России

Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1920 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей