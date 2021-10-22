Юрист потребовал прекратить нападки на артиста

Не так давно Прохор Шаляпин рассказал о поклонникам о смерти своей супруги Татьяны, боровшейся на протяжении двух месяцев с коронавирусом. После этого артист столкнулся с морем критики в своей адрес – многие решили, что его возлюбленная на самом деле живее всех живых.

Адвокат Прохора Александр Бенхин заявил, что имеет доказательства о смерти супруги его клиента – так, по его словам, на сайте адвокатской палаты Онтарио указывается, что бизнесвумен, владевшая сетью адвокатских компаний в Канаде, скончалась. Информацию также подтвердила одна из коллег Татьяны.

"Хватит поливать его грязью", – высказался Бенхин.

Певец же старается не избегать в разговорах этой темы. Сейчас у него гастрольный тур, на подготовку к которому ушло полгода.

По информации СМИ, Татьяна после свадьбы подхватила ковид, и примерно месяц пролежала в коме, из которой так и не вышла. Близкий друг Прохора, актер Георгий Кирьянов, сообщал, что у вдовца даже нет возможностей попрощаться с возлюбленной – это довольно затруднительно, учитывая пандемию в Соединенных Штатах.

В конце сентября стало известно, что квартиру покойной в Канаде выставляют на продажу. Представители Шаляпина уточнили, что речь идет о недвижимости, которая находится в даунтауне Оттавы. Стоимость двухкомнатной квартиры с балконом и двумя ванными оценивается более чем в 23 миллиона рублей. Пока что, по информации СМИ, покупателей не нашлось. А само объявление о продаже, кстати, появилось еще тогда, когда хозяйка еще лежала в коме.