Родство с кинозвездами не помогло им избежать наказания

В биографии некоторых звезд советского кино есть темные моменты, связанные с их детьми. Наследники одних актеров встали на кривую дорожку вместо того, чтобы брать пример со своих именитых родителей, другие же стали жертвами обстоятельств.

Сын Александры Завьяловой Петр

Звезда фильма "Тени исчезают в полночь" Александра Завьялова родила сына Петра, когда ей было 39 лет. Артистка заботилась о ребенке, окружая его заботой и любовью. Но, несмотря на благополучное детство, Петр не смог нормально устроить свою жизнь. В зрелом возрасте мужчина пристрастился к алкоголю. 3 февраля 2016 года он, будучи в нетрезвом состоянии, убил родительницу. Его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Сын Леонида Быкова Александр

Черная полоса в жизни Александра, сына актера Леонида Быкова, началась в период службы в армии. Однажды ему сделал замечание командир. Парень посчитал слова должностного лица несправедливыми и открыто высказал свое мнение. За это Александра жестоко избили. Чтобы замять инцидент, наследника кинозвезды сослали в психиатрическую клинику, ссылаясь на его "невменяемость". Соответствующая справка поставила крест на будущем молодого человека. Из-за этого он не мог найти нормальную работу. Отчаявшись, сын Леонида Федоровича связался с плохой компанией и совершил ограбление. От тюрьмы его "спасла" только справка из психлечебницы.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия

Анастасия – старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она появилась на свет в браке актрисы с Вячеславом Ворониным. В 90-е годы наследница артистки, желая подработать, согласилась доставить посылку из одной страны в другую. При досмотре в сумке обнаружили наркотики. В итоге Анастасию отправили за решетку, передает портал Kleo.