Музыкант приоткрыл завесу давней истории со стрельбой

17 лет назад Авраам Руссо оказался заложником в одном из столичных ресторанов – как пишут СМИ, его насильно удерживали люди экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, угрожая расправой холодным оружием. Однако сам артист рассказал об этом лишь несколько лет спустя.

В январе 2004 года неизвестные избили певца, а затем вывезли в Московскую область, где продержали сутки. Одиннадцать лет спустя Исмаилов был признан банкротом, и уехал в Черногорию. В 2017-м его заочно арестовали по делу о двойном убийстве, а 1 октября этого года задержали и заключили под стражу. Теперь Руссо решил приотрыть завесу и поделиться пережитыми событиями.

Конфликты с Тельманом у Авраама, по словам последнего, начались после того, как он начал работать над музыкой с Пригожиным. Исмаилов, по мнению артиста, был способен на все – устроить стрельбу в центре города, к примеру. После нападения у музыканта до сих пор не оправилась нога.

"Тельман разрушил мою молодость и мою жизнь полностью!" – заявил музыкант .



Многие, кстати, до сих пор не верят Руссо, и считают, что музыкант все выдумал. К примеру, Отар Кушанашвили находится на стороне Исмаилова, заявляя, что последний не был способен на то, в чем его обвиняют.

"Руссо врал ему. Даже я бы не смог бы этак поступить, хоть являюсь вруном номер 1 в мире… Не хотел бы, чтобы Исмаилова сажали в тюрьму, ", – высказался телеведущий в эфире "Прямого эфира".

В этом году стало известно, что Руссо вернулся в Россию из Соединенных Штатов, где провел несколько лет. С 2021 года музыкант находится в Москве, которую покинул после того, как стал жертвой предполагаемого нападения.