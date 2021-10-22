Имя малышки пока что неизвестно

39-летняя российская актриса Ирина Медведева поделилась с поклонниками долгожданной новостью: наконец-то она родила дочку. Фотографию с малышкой счастливая мама выложила в своем микроблоге.

Об имени наследницы ничего не сообщается. Однако, указывают журналисты, известно, что девочка появилась на свет в одной из парижских клиник. По всей вероятности, роды прошли хорошо – на фото можно увидеть счастливую Ирину, с любовью смотрящей на свою малышку.

"Добро пожаловать в этот мир, доченька!" – написала Ирина на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

До этого, пишет "СтарХит", звезда демонстрировала поклонникам свой округлившийся живот. Уже тогда Медведева была преисполнена энтузиазма, радости и счастья: звезда в одном из постов поздравила всех прекрасных дам, пожелав здоровья и заботы от всех своих детей. Ирина также призвала представителей сильного пола заботиться о своих половинках и не забывать о добрых словах.

Напомним, Медведева уже успела побывать замужем дважды – ее первым избранником оказался звездный исполнитель Руслан Алехно, однако супружескому счастью наступил конец уже через два года после пышной свадьбы. Вторым супругом актрисы оказался бизнесмен Гийом Буше, проживающий во Франции. Два года назад Медведева подарила ему сына. Вторую беременность российская артистка тщательно скрывала от публики и армии верных поклонников, и несколько месяцев ей это вполне успешно удавалось. Сегодня, наконец, она раскрыла подписчикам свою тайну.