Кто-то боялся потерять свободу, а кто-то понимал – под одной крышей им не ужиться

Отечественный шоу-бизнес полон захватывающих любовных историй. К сожалению, не все они имели счастливый конец. Несмотря на свои востребованность и популярность, некоторые мужчины-знаменитости получали отказ на предложение стать мужем и женой.

Александр Самойленко

Когда-то Самойленко состоял в отношениях с актрисой Ольгой Ломоносовой. В один из дней артист решил сделать возлюбленной предложение. К сожалению, избранница отказала ему, объяснив это тем, что еще не отошла от прошлого неудачного брака. В итоге пути Александра и Ольги разошлись.

Антон Табаков

Табаков встречался с актрисой Екатериной Семеновой. В 1991 году у них родился сын Никита. Антон хотел узаконить отношения с возлюбленной, однако она побоялась идти на этот серьезный шаг. Семенова думала, что брак лишит ее свободы.

Станислав Садальский

В свое время Садальский мог жениться на народной артистке России Ольге Богдановой. Но деятельница культуры воспринимала журналиста исключительно как друга. Поэтому на его вопрос: "Ты выйдешь за меня?" она ответила отрицательно.

Антон Макарский

Макарский влюбился в актрису Евгению Лютую, когда они оба были студентами. Девушка ответила певцу взаимностью, и у них закрутился роман. В какой-то момент влюбленные заговорили о свадьбе. Однако когда Антон перешел от слов к делу и достал кольцо, Лютая "дала заднюю". Позже она объяснила, что из-за сложных характеров они бы не ужились под одной крышей.

Георгий Лежава

Лежава состоял в отношениях с актрисой Марией Болтневой. У пары родились трое детей. Но мужем и женой артисты так и не стали. Звезда сериала "Глухарь" не захотела принимать предложение руки и сердца после поставленного ей условия. Дело в том, что Георгий требовал, чтобы избранница оставила карьеру актрисы и посвятила всю себя семье, передает канал "Киномост" на платформе "Яндекс.Дзен".