Каких российских актеров отвергли их дамы сердца

Александр Самойленко. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Антон Табаков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Антон Макарский. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look/ www.globallookpress.com Георгий Лежава. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кто-то боялся потерять свободу, а кто-то понимал – под одной крышей им не ужиться

Отечественный шоу-бизнес полон захватывающих любовных историй. К сожалению, не все они имели счастливый конец. Несмотря на свои востребованность и популярность, некоторые мужчины-знаменитости получали отказ на предложение стать мужем и женой.

Александр Самойленко

Александр Самойленко. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда-то Самойленко состоял в отношениях с актрисой Ольгой Ломоносовой. В один из дней артист решил сделать возлюбленной предложение. К сожалению, избранница отказала ему, объяснив это тем, что еще не отошла от прошлого неудачного брака. В итоге пути Александра и Ольги разошлись.

Антон Табаков

Антон Табаков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Табаков встречался с актрисой Екатериной Семеновой. В 1991 году у них родился сын Никита. Антон хотел узаконить отношения с возлюбленной, однако она побоялась идти на этот серьезный шаг. Семенова думала, что брак лишит ее свободы.

Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

В свое время Садальский мог жениться на народной артистке России Ольге Богдановой. Но деятельница культуры воспринимала журналиста исключительно как друга. Поэтому на его вопрос: "Ты выйдешь за меня?" она ответила отрицательно.

Антон Макарский

Антон Макарский. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look/ www.globallookpress.com

Макарский влюбился в актрису Евгению Лютую, когда они оба были студентами. Девушка ответила певцу взаимностью, и у них закрутился роман. В какой-то момент влюбленные заговорили о свадьбе. Однако когда Антон перешел от слов к делу и достал кольцо, Лютая "дала заднюю". Позже она объяснила, что из-за сложных характеров они бы не ужились под одной крышей.

Георгий Лежава

Георгий Лежава. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Лежава состоял в отношениях с актрисой Марией Болтневой. У пары родились трое детей. Но мужем и женой артисты так и не стали. Звезда сериала "Глухарь" не захотела принимать предложение руки и сердца после поставленного ей условия. Дело в том, что Георгий требовал, чтобы избранница оставила карьеру актрисы и посвятила всю себя семье, передает канал "Киномост" на платформе "Яндекс.Дзен". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1940 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей