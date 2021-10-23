Как сейчас выглядит певец Маркин

Как сейчас выглядит певец Маркин
Владимир Маркин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В мае этого года артисту исполнилось 62 года

Советский и российский поп-певец Владимир Маркин известен как исполнитель хитов "Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" и "Белая черемуха". В последнее время композитор редко появляется на телевидении. Недавно артист принял участие в съемках новогоднего шоу, о чем сообщила певица Наталья Штурм.

В личном микроблоге Штурм рассказала, что вместе с Маркиным, Анастасией Макаревич, Сергеем Минаевым и Виктором Логиновым она снималась в передаче "Назад в будущее". Наталья немного приоткрыла завесу тайны и рассказала, что в проекте звездные участники будут делиться на две команды и соревноваться друг с другом.

"Это была восхитительная игра умов; юмор, искренность, эрудированность и азарт", – написала артистка.

Исполнительница добавила, что все участники получили огромное удовольствие от происходящего. Текст Штурм сопроводила фотографиями, на которых она запечатлена в компании коллег.

Среди присутствующих на снимках можно легко узнать Маркина. Для выхода в свет он выбрал черную кофту, клетчатый пиджак, темные штаны и остроносые лакированные туфли. Свой образ Владимир дополнил круглыми очками.

Нетрудно заметить, что 62-летний композитор немного поправился. Однако набранные килограммы не портят внешний вид певца. 

Маркин основал продюсерскую компанию "Трудное детство". Музыкант занимается производством и продажей чая и кофе. Также он является владельцем ресторана "Сиреневый туман", в котором с 1995 по 2000 годы снималась одноименная телевизионная передача. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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