В какой-то момент артисты замерли от ужаса

Первый в истории космический киноэкипаж благополучно вернулся на Землю. Артистка Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко поделились со зрителями впечатлениями от самых волнующих эпизодов во время их путешествия в космос.



Как известно, знаменитостям пришлось столкнуться с трудностями еще при стыковке с Международной космической станцией. Находившийся в составе экипажа опытный космонавт планировал провести процедуру в автоматическом режиме, однако сделать это не получилось – оборудование не сработало.

"Когда первый раз автоматическая система стыковки отказала, я снимал кино", – делится воспоминаниями известный режиссер на популярном телешоу "Вечерний Ургант".

Шипенко признался: когда он понял, что что-то не так, мысль продолжать съемку его покинула. Клим выключил камеру и стал наблюдать за развитием событий. Юлия тоже занервничала, однако паниковать не стала и просто молча переглянулась с коллегой по звездному цеху. В итоге космонавт Антон Шкаплеров благополучно провел стыковку в ручном режиме. Пересильд отметила, что навсегда запомнит этот момент и красноречивый взгляд Шипенко.

В целом знаменитости отметили, что получили невероятные эмоции во время космического путешествия. Они до сих пор приходят в себя, а местами даже забывают, что уже оказались на Земле. Периодически артисты испытывают чувство невесомости: Юлии иногда кажется, что одеяло от нее улетает, а Климу – что его кровать стоит под углом.

К слову, недавно Пересильд рассказала о необычных традициях на МКС. Артисты успели оценить некоторые особенности жизни в невесомости.