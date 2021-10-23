Певица никак не может забыть обиду

В апреле этого года Лариса Долина оказалась в центре скандала. Артистка на шоу Максима Галкина раскритиковала популярную звезду "ТикТок" Валю Карнавал за неумение петь. Спустя время, казалось, что знаменитости зарыли топор войны. Однако на юбилее Николая Баскова Долина сделала новый выпад в адрес Карнавал.

Как пишут СМИ, Долина выступала на сцене со своим другом Александром Панайотовым. В какой-то момент артистка неожиданно изменила слова песни и произнесла "Быть или не быть – карнавал пройдет". Зрители посчитали, что звезда сделала это намеренно, чтобы пройтись по тиктокерше.

Позже Карнавал в "Инстаграм" отметила – ей надоело, что люди пиарятся за счет имен других людей. Девушка иронично отметила, что "Карнавал хватит на всех".

Напомним, весной Долину возмутило, что Карнавал отстаивала свою точку зрения – хотела петь, ничего не зная о музыке. Конфликт поклонений стал предметом бурных обсуждений общественности на несколько недель.

А в августе скандал получил новый виток. В СМИ начали писать о мести Карнавал Долиной. Однако девушка пояснила – представители артистки позвали ее на шоу Ларисы, а затем сообщили журналистам, что планируется публичное примирение двух звезд. После этого Валя не пришла на выступление Долиной, из-за чего первый ряд оказался полупустым.