Долина спровоцировала новый скандал со звездой соцсетей

Долина спровоцировала новый скандал со звездой соцсетей
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица никак не может забыть обиду

В апреле этого года Лариса Долина оказалась в центре скандала. Артистка на шоу Максима Галкина раскритиковала популярную звезду "ТикТок" Валю Карнавал за неумение петь. Спустя время, казалось, что знаменитости зарыли топор войны. Однако на юбилее Николая Баскова Долина сделала новый выпад в адрес Карнавал.

Как пишут СМИ, Долина выступала на сцене со своим другом Александром Панайотовым. В какой-то момент артистка неожиданно изменила слова песни и произнесла "Быть или не быть – карнавал пройдет". Зрители посчитали, что звезда сделала это намеренно, чтобы пройтись по тиктокерше. 

Позже Карнавал в "Инстаграм" отметила – ей надоело, что люди пиарятся за счет имен других людей. Девушка иронично отметила, что "Карнавал хватит на всех". 

Напомним, весной Долину возмутило, что Карнавал отстаивала свою точку зрения – хотела петь, ничего не зная о музыке. Конфликт поклонений стал предметом бурных обсуждений общественности на несколько недель.  

А в августе скандал получил новый виток. В СМИ начали писать о мести Карнавал Долиной. Однако девушка пояснила – представители артистки позвали ее на шоу Ларисы, а затем сообщили журналистам, что планируется публичное примирение двух звезд. После этого Валя не пришла на выступление Долиной, из-за чего первый ряд оказался полупустым.

Источник: "Комсомольская правда"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость322333
Пожаловаться Ответить
И все лезут петь ртом. Хотя умеют работать совсем другим место.
1
новости партнеров

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

Раскрыт секрет визита премьера Израиля в Россию

Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей