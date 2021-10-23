Функции легких снижаются: состояние Гаркалина резко ухудшилось

Функции легких снижаются: состояние Гаркалина резко ухудшилось
Валерий Гаркалин. Фото: Valeriy Garkalin Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Врачи стараются спасти жизнь любимца публики

Популярный советский и российский артист Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. Журналистам удалось выяснить, что болезнь знаменитости прогрессирует – прогнозы медиков выглядят не очень обнадеживающе.

По последним данным, просочившимся в интернет-пространство, у звезды легендарной киноленты "Ширли-мырли" практически полностью поражены легкие. Медицинские специалисты сообщили, что любимец российских зрителей все также находится в реанимационной палате. Артист подключен к аппарату ЭКМО.

Актер, блистательно сыгравший в известных кинофильмах "Катала", "Ландыш серебристый", "Белые одежды", "Лифт уходит по расписанию" и других, так и не пришел в себя. Более того, по информации авторов телеграм-канала Mash, функции его легких постепенно снижаются.

Также по организму знаменитости распространяется воспаление. По словам медиков, существенно повысился риск развития тромбозов. Врачи не теряют надежду вытащить Гаркалина, однако его состояние оставляет желать лучшего.

Напомним, о том, что Валерия Гаркалина ввели в кому, стало известно несколько недель назад. Положительный тест на коронавирус артист сдал 2 октября. С тех пор медицинские специалисты не прекращают бороться за жизнь знаменитости. К сожалению, ситуацию осложняет тот факт, что у кумира миллионов есть серьезные проблемы с сердцем.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
ГостьПророк
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Гаркалин актер от небесных сил. Его нельзя сравнивать с актерами предудущих поколений,он будет послабее,но отношение к профессии он взял от них. Жаль,Удачи ему и моя печаль!
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