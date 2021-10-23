"Ржавчина" стала вторым фильмом для женщины в ее карьере

Сотрудница, которая отвечала за оружие на съемках фильма Алека Болдуина, где на днях случилась трагедия, только начала свой путь в этой профессии. Об этом стало известно порталу TMZ, который известен своими эксклюзивами в мире шоу-бизнеса.

Девушку зовут Ханна Рид. Первой ее работой стал проект с Николасом Кейджем "Старый путь". Об этом сама Рид рассказала в подкасте "Голос Запада". Съемки картины закончились этой осенью. Рид признавалась, что нервничала из-за работы в ленте Кейджа и даже подумывала отказаться от сотрудничества, так как переживала, что не готова.

Отец девушки Телл Рид – знаменитый в киноиндустрии оружейник, который не раз сотрудничал с режиссером Квентином Тарантино.

Впрочем, портал не утверждает, что именно Рид заряжала оружие, из которого стрелял Болдуин. До сих пор неизвестно, кто это сделал.

Напомним, в четверг, 21 октября, на площадке "Ржавчины" произошла трагедия. Во время съемок сцены, где Болдуин должен стрелять, осколки пули задели оператора Галину Хатченс и режиссера Джоэла Соуза. Уроженка Украины погибла от ранений.

При этом издание The New York Times со ссылкой на документы полиции рассказало, что ассистент режиссера взял один из трех приготовленных для съемок реквизитных пистолетов, отдал его Болдуину и сказал, что боевых пуль в нем нет. Об этом говорится в показания, подписанных детективом офиса шерифа Округа Санта-Фе Джоэлом Сано. А другое издание Los Angeles Times утверждает, что за несколько дней до трагедии оружие Болдуина случайно дважды выстрелило, после того, как ему сообщили, что оно "холодное", то есть не заряжено боевыми патронами.

Как так произошло, что в пистолете оказались боевые пули, ассистент не знает. Расследование продолжается.

