"Вылитый Андрей": как выглядит двухлетний внук Миронова

"Вылитый Андрей": как выглядит двухлетний внук Миронова
Андрей Миронов. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Малыш уже начал знакомиться с творчеством легендарного дедушки

Дочка культового советского артиста Андрея Миронова Мария редко радует публику снимками своего младшего сына. Актриса родила наследника в 46 лет и очень трепетно относится к малышу. Однако недавно она решила сделать исключение и опубликовала трогательный видеоролик, на котором маленький Федор смотрит фильм с участием Андрея Миронова.

"Первое знакомство с дедушкой..." – подписала кадры Мария.

На ролике видно, что маленький звездный наследник с замиранием сердца неотрывно наблюдает за происходящим на экране. Известная актриса решила показать сыну культовый советский фильм "Обыкновенное чудо".

Многочисленные поклонники знаменитого семейства пришли в восторг от трогательных кадров. Интернет-пользователи засыпали малыша и его маму комплиментами. Многие отметили, что звездный наследник очень похож на своего именитого деда.

"Мария, у вас красивые дети. Дай Бог им счастья и здоровья", "Завидую малышу, ему еще предстоит открывать для себя, узнавать своего Деда!", " Какой красивый ребенок!", "Это точно – обыкновенное чудо!", "Он на дедушку и похож", "Вылитый Андрей, наш любимый артист!", "Как повезло малышу, что можно гордиться таким знаменитым дедом!" – делятся впечатлениями комментаторы.  

Напомним, знаменитого советского артиста не стало несколько десятилетий назад – в 1987-м году. Однако зрители до сих пор с радостью смотрят фильмы, в которых успел сыграть Миронов. К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, почему актер отказался от главной роли в киноленте "Где находится нофелет?"

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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