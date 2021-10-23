Скончалась одна из самых красивых актрис Советского Союза

Скончалась одна из самых красивых актрис Советского Союза
Кадр: www.youtube.com
Звезды не стало на 85-м году жизни

Страшная трагедия произошла в культурной среде. Этот мир покинула блистательная народная артистка России Татьяна Бестаева. Звезда умерла в субботу, 23 октября. Татьяне Владимировне было 84 года.

Много лет своей жизни Бестаева отдала игре на сцене знаменитого столичного Театра имени Моссовета. Труппа культурного учреждения выразила свои соболезнования родным и близким знаменитости. Для театра уход Татьяны Владимировны стал большим ударом и невосполнимой утратой.

Позже родственники звезды знаменитых кинолент "Гость с Кубани", "Роман и Франческа", "Матрос с "Кометы", "Человек идет за солнцем" и других определят дату и место прощания. Эта информация будет опубликована отдельно.

Ныне покойная знаменитость появилась на свет в 1937-м году. Артистка отучилась в престижном институте кинематографии ВГИК. С 1961 года актриса служила в Театре имени Моссовета.

Напомним, весной этого года стало известно о серьезном ухудшении состояния здоровья Бестаевой. Тогда медицинские специалисты приняли решение ампутировать кинозвезде стопу. Позже именитой советской артистке пришлось обратиться за помощью к социальным работникам. Незадолго до ее операции скончался третий муж знаменитости по имени Кирилл. Детей у Бестаевой не было.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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