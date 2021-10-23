Агент Гаркалина прокомментировала публикацию о сепсисе у артиста

Агент Гаркалина прокомментировала публикацию о сепсисе у артиста
Валерий Гаркалин. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Менеджер заявила, что не получала таких данных

Представитель народного артиста России Валерия Гаркалина, которого тремя неделями ранее отвезли в больницу из-за сообщений о коронавирусной инфекции, прокомментировала сообщения о развитии сепсиса у ее клиента. По словам агента зведного актера Натальи Тепловой, такой информации верить точно не стоит.

Женщина заявила, что не понимает, откуда берутся подобные слухи. Все публикации о сепсисе у ее подопечного являются "бредом".

"Ни его дочери, ни мне ничего такого не сообщали", – с недоумением прокомментивала слухи Теплова.

Ранее появилась информация о том, что состояние звезды российского кино оценивается как критическое, а сам пациент уже перенес процедуру по переливанию крови из-за сепсиса, который подхватил его ослабленный коронавирусом организм. По информации "Комсомольской правды", ссылающейся на собственные источники, актер в критическом состоянии из-за практически полного поражения легких. В настоящее время, утверждают журналисты, он находится в коме и подключен к аппарату ЭКМО.

Более того, по данным газеты, у Гаркалина диагностирован тромбоз в ногах. Переливание же стало необходимостью на борьбы организма с сепсисом, давление Валерия – 100/60.

В начале октября сообщалось, что артист по-прежнему находится в реанимационном отделении – примерно две недели назад пациента подключили к ЭКМО, не став отключать от искусственной вентиляции легких. Тогда же сообщалось, что правое легкое у Валерия поражено на 85%, процент поражений левого доходил до 75. Информация о том, что артист подхватил коронавирусную инфекцию, появилась в СМИ еще 2 октября.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

"У нас есть кое-что получше": китайцы поддержали слова Путина о создании военного союза

Странам хватает взаимного доверия и добрососедства, заявили пользователи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей