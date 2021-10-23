Менеджер заявила, что не получала таких данных

Представитель народного артиста России Валерия Гаркалина, которого тремя неделями ранее отвезли в больницу из-за сообщений о коронавирусной инфекции, прокомментировала сообщения о развитии сепсиса у ее клиента. По словам агента зведного актера Натальи Тепловой, такой информации верить точно не стоит.



Женщина заявила, что не понимает, откуда берутся подобные слухи. Все публикации о сепсисе у ее подопечного являются "бредом".

"Ни его дочери, ни мне ничего такого не сообщали", – с недоумением прокомментивала слухи Теплова.

Ранее появилась информация о том, что состояние звезды российского кино оценивается как критическое, а сам пациент уже перенес процедуру по переливанию крови из-за сепсиса, который подхватил его ослабленный коронавирусом организм. По информации "Комсомольской правды", ссылающейся на собственные источники, актер в критическом состоянии из-за практически полного поражения легких. В настоящее время, утверждают журналисты, он находится в коме и подключен к аппарату ЭКМО.

Более того, по данным газеты, у Гаркалина диагностирован тромбоз в ногах. Переливание же стало необходимостью на борьбы организма с сепсисом, давление Валерия – 100/60.

В начале октября сообщалось, что артист по-прежнему находится в реанимационном отделении – примерно две недели назад пациента подключили к ЭКМО, не став отключать от искусственной вентиляции легких. Тогда же сообщалось, что правое легкое у Валерия поражено на 85%, процент поражений левого доходил до 75. Информация о том, что артист подхватил коронавирусную инфекцию, появилась в СМИ еще 2 октября.