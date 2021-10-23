Знаменитость просто не явилась в ЗАГС

В сентябре стало известно, что Лариса Копенкина собралась замуж за молодого мужчину – некого Василия Райского. Пара с размахом подала заявление в ЗАГС, но в назначенный день, 23 октября, бывшая жена Прохора Шаляпина на заключение брака не явилась. Лариса Копенкина сбежала из-под венца.

Копенкина сообщила о своем решении организатору свадьбы, своей подруге Диане Бичаровой, попросив уладить все формальности. Девушка призналась "КП", что в шоке от поступка Ларисы, которая написала ей сообщение из аэропорта. При этом объяснять знаменитость ничего не стала.

Шок испытал и сам Райский, который тоже исчез. С ним не может связаться его дочь Аника. Девушка попросила журналистов оставить ее в покое.

В "Инстаграм" Копенкина же выкладывает многозначительные картинки с цитатами. Так, на одном из изображений говорится, что женщин лучше не злить, а на другом, что она устала, но не сломлена.

Известно, что Райский и Копенкина были вместе около года до того, как решили связать себя узами брака.