Бывшая жена Шаляпина сорвала свадьбу с молодым избранником

Бывшая жена Шаляпина сорвала свадьбу с молодым избранником
Василий Райский и Лариса Копенкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость просто не явилась в ЗАГС

В сентябре стало известно, что Лариса Копенкина собралась замуж за молодого мужчину – некого Василия Райского. Пара с размахом подала заявление в ЗАГС, но в назначенный день, 23 октября, бывшая жена Прохора Шаляпина на заключение брака не явилась. Лариса Копенкина сбежала из-под венца.

Копенкина сообщила о своем решении организатору свадьбы, своей подруге Диане Бичаровой, попросив уладить все формальности. Девушка призналась "КП", что в шоке от поступка Ларисы, которая написала ей сообщение из аэропорта. При этом объяснять знаменитость ничего не стала. 

Шок испытал и сам Райский, который тоже исчез. С ним не может связаться его дочь Аника. Девушка попросила журналистов оставить ее в покое.

В "Инстаграм" Копенкина же выкладывает многозначительные картинки с цитатами. Так, на одном из изображений говорится, что женщин лучше не злить, а на другом, что она устала, но не сломлена.

 

Известно, что Райский и Копенкина были вместе около года до того, как решили связать себя узами брака. 

Источник: "Комсомольская правда"
Полина ИВАНОВА
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