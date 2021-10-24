Девушка всерьез задумалась о карьере модели

Знаменитый российский артист Михаил Ефремов продолжает отбывать тюремный срок в Белгородской колонии. Несмотря на большое несчастье, жизнь его родных идет своим чередом. Например, старшая дочка осужденного актера от Софьи Кругликовой Вера начала первые шаги в модельном бизнесе. Стремительное преображение и необычный образ удивили фанатов звездной наследницы.



16-летняя девушка выложила в популярной социальной сети "Инстаграм" кадры с весьма смелой фотосессии. На этих снимках Вера выглядит взрослой женщиной. У начинающей модели очень яркая и запоминающаяся внешность, которая с высокой долей вероятности обеспечит ей безбедное будущее.

На фотосессии Вера предстала в разных образах. На нескольких снимках она позирует в черном вечернем платье. Элегантный стиль очень к лицу звездной наследнице. На другом кадре дочка Ефремова предстала в полупрозрачном "голом" платье. Роскошная фигура молодой модели приковала к себе восхищенные взгляды поклонников.

Последняя фотография в карусели получилась наиболее откровенной. Девушка опять же облачилась в наряд телесного цвета, при этом выдающиеся части ее фигуры закрыты необычным декором платья, выполненным из женских волос.

"Сойти с ума и не вернуться", "Красотка", "Вау!", "Топ!" – пишут восхищенные комментаторы под каруселью красочных фотографий.



Стоит отметить, что у отца юной красавицы дела идут не очень. В сентябре суд отказался смягчить приговор именитому виновнику смертельного ДТП.