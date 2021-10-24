Звезда начала наводить с женщиной "мосты" после давних конфликтов

Длительное время звезда российского кино Татьяна Васильева была в состоянии войны с бывшей невесткой. 74-летняя артистка сильно переживала из-за невозможности видеться с любимыми внуками. После того, как ее сын развелся, мама запрещала бабушке видеться с Гришей и Ваней, а затем и вовсе увезла их в Европу. Женщина требовала, чтобы ей и детям купили жилье в столице, так как у нее не было своей квартиры.

Теперь в семействе царит настоящая идиллия. Добиться такой обстановки, правда, у Татьяны получилось довольно необычным методом: пришлось кое-что заплатить невестке за возможность видеться с внуками. Гриша с Ваней теперь часто бывают у любимой бабушки. Последняя, кстати, запрещает ее так называть, и дети обращаются к ней по имени.

"Начала наводить с Настей мосты. Теперь все отлично", – рассказала Васильева.

Актриса не сомневается, что поступила правильно – купила внукам по квартире и избежала судебных тяжб. О потраченных деньгах не жалеет, хотя обе квартиры обошлись суммарно в 30 млн рублей – приобретенная недвижимость находится в пределах МКАДа.

Шесть лет назад Анастасия Бегунова сбежала от супруга, забрав двоих детей с весьма крупной суммой. А через какое-то время решила объявиться. Оказалось, что Анастасия жила в Германии с новым мужчиной, от которого забеременела. Сначала Бегунова стала требовать денег за свидание с внуками, однако затем отказалась от денег – в обмен на покупку недвижимости в Москве.

Не так давно Васильева рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" о причинах своей ссоры с Ефимом Шифриным, с которым разошлась несколько лет назад после долгой дружбы.