Телеведущий предстал в неожиданных образах

Андрей Норкин поделился личными фотографиями на своей странице в Инстаграм.

Телеведущий выложил несколько снимков из магазина, где подурачился, примеряя разные шапки и перевоплощаясь в разных птиц и животных. Судя по всему, сам журналист остался доволен съемкой.

"А это, вообще, огонь фотосессия, я считаю!))))))" – подписал он забавные кадры.

Снимки рассмешили подписчиков Норкина, которые пишут ему комплименты в комментариях – мол, телеведущему идет абсолютно все.

"Да все к лицу!" "Красота – страшная сила" "Прикольная шапочка", – отреагировали пользователи.



Ранее Норкин, который регулярно развлекает публику смешными историями, выдал анекдот про QR-коды.