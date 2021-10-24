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Андрей Норкин поделился личными фотографиями на своей странице в Инстаграм.
Телеведущий выложил несколько снимков из магазина, где подурачился, примеряя разные шапки и перевоплощаясь в разных птиц и животных. Судя по всему, сам журналист остался доволен съемкой.
"А это, вообще, огонь фотосессия, я считаю!))))))" – подписал он забавные кадры.
Снимки рассмешили подписчиков Норкина, которые пишут ему комплименты в комментариях – мол, телеведущему идет абсолютно все.
"Да все к лицу!" "Красота – страшная сила" "Прикольная шапочка", – отреагировали пользователи.
Ранее Норкин, который регулярно развлекает публику смешными историями, выдал анекдот про QR-коды.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он