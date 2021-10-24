Устроивший фотосессию в магазине Норкин развеселил публику

Устроивший фотосессию в магазине Норкин развеселил публику
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущий предстал в неожиданных образах

Андрей Норкин поделился личными фотографиями на своей странице в Инстаграм.

Телеведущий выложил несколько снимков из магазина, где подурачился, примеряя разные шапки и перевоплощаясь в разных птиц и животных. Судя по всему, сам журналист остался доволен съемкой.

"А это, вообще, огонь фотосессия, я считаю!))))))" – подписал он забавные кадры.

Снимки рассмешили подписчиков Норкина, которые пишут ему комплименты в комментариях – мол, телеведущему идет абсолютно все.

 "Да все к лицу!"  "Красота – страшная сила" "Прикольная шапочка", – отреагировали пользователи.   

Ранее Норкин, который регулярно развлекает публику смешными историями, выдал анекдот про QR-коды.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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