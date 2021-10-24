Мужчине было 39 лет

Трагическую новость сообщают СМИ со ссылкой на источники. Сегодня стало известно о смерти артиста из Вьетнама, который участвовал в популярном у россиян шоу "Минута славы". Нгуен Ван Хынг обнаружен мертвым в московской квартире. Ему было 39 лет.

Точная причина смерти пока не установлена. Известно лишь, что она наступила, как сообщил источник, естественным образом.Нгуен Ван Хынг ушел из жизни в субботу, 23 октября.

Напомним, артист участвовал в "Минуте славы" в 2013 году. Тогда певец сумел добраться до полуфинала и получил широкую известность.