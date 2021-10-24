Верные помощники могут рассчитывать на дополнительные бонусы

В руководстве агентства телохранителей, которые занимаются охраной российских звезд, рассказали о зарплатах своих сотрудников. Оказалось, что речь идет о "серьезных деньгах".

По словам главы агентства Александра Алиева, средняя зарплата колеблется на уровне 120-220 тысяч рублей. Иногда клиенты поощряют телохранителей бонусами – к примеру, кое-кто оплатил сотруднику ресторан на день рождения.

Король российской эстрады Филипп Киркоров часто пользуется личными телохранителями. Пару лет назад артиста чуть не пустили под сувениры возбужденные фанаты. Впрочем, такие случае нередки, и потому певец всегда появляется в окружении охраны – Сергея и Владимира. Сам музыкант признался, что первый работает с ним уже 25 лет – помогает и по дому, и по личным поручениям. Киркоров спокоен за детей, которых охрана также тщательно оберегает.

"Они рядом, получают серьезные деньги. Дают мне спокойно жить", – высказался артист.

Наследники Аллы Пугачевой Гарри и Лиза Галкины тоже всегда под охраной водителя Игоря Польшикова. Последний, кстати, не только охраняет Примадонну с ее семейством, но и является для звезды доверенным лицом. Игорь даже воспитывает внучатого племянника певицы.

Охрана Николая Баскова безмолвна и всегда имеет зоркий глаз – бодигарды всегда в состоянии готовности. Музыкант спокоен с такими людьми. Стоит ему пройти мимо поклонников, и последние начинают бросаться и пытаться ухватить за одежду.

Ранее домработница Примадонны Люся заявила, что была свидетельницей чудодейственного лечения людей, пришедших к Пугачевой за исцелением.