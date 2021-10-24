Умер снявший "Особенности национальной охоты" режиссер Рогожкин

Умер снявший "Особенности национальной охоты" режиссер Рогожкин
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.globallookpress.com
Народному артисту России было 72 года

Александр Рогожкин ушел из жизни в субботу, 23 октября. О его кончине сообщила на своей странице в Фейсбук кинокритик Ольга Шервуд. Она назвала режиссера гениальным и отметила, что он был "кошмарно недооценен".

Трагическую новость подтвердили в "Ленфильме", пишет "Фонтанка". Причины смерти Рогожкина пока не названы.

Режиссер снял серию фильмов, которые полюбились россиянам. Это знаменитые "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и т.д. Работал он и над созданием не менее известных сериалов, таких как "Убойная сила" и др.

Рогожкин неоднократно получал престижные премии, среди которых "Ника" и "Золотой орел".

Источник: Фонтанка ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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