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Александр Рогожкин ушел из жизни в субботу, 23 октября.
О его кончине сообщила на своей странице в Фейсбук кинокритик Ольга Шервуд. Она
назвала режиссера гениальным и отметила, что он был "кошмарно недооценен".
Трагическую новость подтвердили в "Ленфильме", пишет "Фонтанка". Причины смерти Рогожкина пока не названы.
Режиссер снял серию фильмов, которые полюбились россиянам. Это знаменитые "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и т.д. Работал он и над созданием не менее известных сериалов, таких как "Убойная сила" и др.
Рогожкин неоднократно получал престижные премии, среди которых "Ника" и "Золотой орел".
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он