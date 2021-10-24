Амбиции звезды разрушили долгую дружбу

Певица Ольга Кормухина долгое время была близкой подругой Аллы Пугачевой – они часто общались по телефону и навещали друг друга. А однажды отношениям пришел крах. Оказалось, что причина крылась в решении Ольги покинуть Театр песни Примадонны.

На последнем собрании Театра королева российской эстрады заметно нервничала – на высоких тоннах рассталась с известным композитором Кимом Брейтбургом. И для Ольги это событие оказалось "холодным душем" – Алла упрекнула ее в том, что та никогда не советуется.

Кормухина в тот момент опешила: всегда работала в привычном для себя стиле и ни с кем не считала необходимым советоваться. Однако Пугачева выбрала ее в качестве члена художественного совета театра вместе с Пресняковым. Кормухина, однако, отказалась, чем сильно задела Примадонну.

"Она не ожидала этого. Но я ни разу не пожалела", – призналась певица в эфире шоу "Секрет на миллион".

Хотя до этого казалось, что дружбе нет конца: подруги часто гостили друг у друга и возили подарки. Никакой конкуренции со стороны Ольги никогда не было – она всегда пыталась брать пример с Примадонны, у которой многому научилась. Временами многих не устраивала ее прямолинейность, однако Алле, кажется, в тот момент был необходим такой человек.

"Ей же мед в уши лили – она однажды сказала, как ей от такого тошно. Я понимала, как ей тяжело со всеми этими людьми", – вспомнила Ольга.

Ранее Ольга прошлась по российским звездам современности, раскритиковав творчество юного поколения. Певица отреагировала на скандал между Ларисой Долиной и Валей Карнавал.