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Рогожкина. Трагическую весть прокомментировал актер Сергей Русскин, который
играл в одном из фильмов режиссера.
Артист признался, что корит себя за недостаток внимания к Рогожкину. Он рассказал, что недавно виделся с режиссером Юрией Конопкиным и покаялся перед ним в этом.
"Теперь, наверное, буду всю оставшуюся жизнь мучиться этим. Пусть простит он меня", - сказал Русскин в разговоре с радио "Говорит Москва".
Актер назвал Рогожкина выдающимся режиссером, которого недооценивали. Он высказался об "Особенностях национальной охоты" и других фильмах из этой серии.
"… это были культовые картины, то есть те картины, на которые потом ориентировались другие режиссёры, которые положили основу комедии перестроечного периода нашей жизни".
Рогожкин умер в Петербурге. Ему было 72 года. О причинах смерти пока не сообщается.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
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