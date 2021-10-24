"Буду всю жизнь мучиться этим": актер Русскин покаялся перед покойным Рогожкиным

"Буду всю жизнь мучиться этим": актер Русскин покаялся перед покойным Рогожкиным
Фото: кадр из фильма "Особенности национальной охоты"
Сыгравший в "Особенностях национальной охоты" артист рассказал, чего не может себе простить

24 октября стало известно о смерти народного артиста РФ Александра Рогожкина. Трагическую весть прокомментировал актер Сергей Русскин, который играл в одном из фильмов режиссера.

Артист признался, что корит себя за недостаток внимания к Рогожкину. Он рассказал, что недавно виделся с режиссером Юрией Конопкиным и покаялся перед ним в этом.

"Теперь, наверное, буду всю оставшуюся жизнь мучиться этим. Пусть простит он меня", - сказал Русскин в разговоре с радио "Говорит Москва".

Актер назвал Рогожкина выдающимся режиссером, которого недооценивали. Он высказался об "Особенностях национальной охоты" и других фильмах из этой серии.

"… это были культовые картины, то есть те картины, на которые потом ориентировались другие режиссёры, которые положили основу комедии перестроечного периода нашей жизни".

Рогожкин умер в Петербурге. Ему было 72 года. О причинах смерти пока не сообщается.

Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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