Артистка не собирается возвращаться в кино

Российская киноактриса Юлия Чернова запомнилась в основном зрителю по комедийной картине Тиграна Кеосаяна "Бедная Саша", вышедшей на экраны в 1997 году. В тот момент ей было всего двенадцать лет.

Чернова родилась в Москве в 1985 году. С четырех лет ребенок активно изучал иностранные языки, ходил на бальные танцы и занимался в студии художественного слова во Дворце пионеров. После окончания школы Юлия поступила в ГИТИС, о котором давно мечтала еще за партой. Звезда признавалась, что хотела быть лишь актрисой – испытывала невероятное удовольствие от драматических ролей и брала пример с Людмилы Гурченко. Хотя и не стремилась во всем копировать свой эталон – считала легенду советского кино своим идеалом.

"Бедная Саша" стала для Юлии дебютной работой – вскоре она проснулась знаменитостью. Чернова не верила, что ее возьмут на роль. Однако успех в кино, поняла звезда тогда – лишь воля случая и везения.

Чернова через год снялась в "Юкке", а еще четыре года спустя – в телесериале "Главные роли" и "Неотложка". В последний раз она появилась на киноэкранах после роли в телесериале "Аромат Шиповника" – он вышел в 2014 году. Сюжет строится вокруг жителей ткацкой фабрики одного из небольших поселков. Юлии досталась роль одной из местных работниц, мечтающих о поисках лучшей судьбы.

Сейчас Юлия Острецова замужем и растит дочку. В настоящее время, указывает "Комсомольская правда", живет в Люксембурге, где занимается театральными курсами для детей при Российском центре науки и культуры. В кино она теперь предпочитает не сниматься.