Названа причина смерти режиссера Рогожкина

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Александр Рогожкин ушел из жизни у себя дома, сообщили в "Ленфильме" "Комсомолке". Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Когда и где близкие и поклонники смогут проститься с выдающимся режиссером, пока неизвестно.
Напомним, о смерти Рогожкина стало известно 24 октября. Режиссеру было 72 года.
Ранее актер, сыгравший в фильме "Особенности национальной охоты", вспоминая покойного режиссера, рассказал, за что себя ругает.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он