Названа причина смерти режиссера Рогожкина

Подробности стали известны журналистам

Александр Рогожкин ушел из жизни у себя дома, сообщили в "Ленфильме" "Комсомолке". Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Когда и где близкие и поклонники смогут проститься с выдающимся режиссером, пока неизвестно.

Напомним, о смерти Рогожкина стало известно 24 октября. Режиссеру было 72 года.

Ранее актер, сыгравший в фильме "Особенности национальной охоты", вспоминая покойного режиссера, рассказал, за что себя ругает.