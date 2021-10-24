Названа причина смерти режиссера Рогожкина

Подробности стали известны журналистам

Александр Рогожкин ушел из жизни у себя дома, сообщили в "Ленфильме" "Комсомолке". Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Когда и где близкие и поклонники смогут проститься с выдающимся режиссером, пока неизвестно.

Напомним, о смерти Рогожкина стало известно 24 октября. Режиссеру было 72 года.

Ранее актер, сыгравший в фильме "Особенности национальной охоты", вспоминая покойного режиссера, рассказал, за что себя ругает.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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