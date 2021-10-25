"Попытка удара под дых": Меньшову затравили после смерти отца

"Попытка удара под дых": Меньшову затравили после смерти отца
Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая продолжает отстаивать свою позицию

В июле этого года актриса Юлия Меньшова похоронила своего именитого отца – кинорежиссера Владимира Валентиновича. Однако после кончины родителя телеведущая столкнулась с травлей. Об этом деятельница культуры рассказала в личном микроблоге.

Меньшова является сторонницей вакцинации против COVID-19. Всех своих поклонников Юлия призывает сделать спасительный укол. Однако некоторых пользователей Сети раздражает позиция артистки, и они всячески критикуют знаменитость.

Недавно актриса начала вновь рассказывать о важности вакцинации. Одна из подписчиц, которая, по всей видимости, выступает против этого, написала достаточно резкий комментарий. Женщина акцентировала внимание на том, что отец Юлии, Владимир Валентинович, скончался, хотя был привит.

"Что же чудо-вакцина не спасла вашего отца?" – язвительно отметила она.

Меньшова опубликовала данный момент из переписки в "сторис". Актриса назвала это сообщение "попыткой удара под дых". Телезвезда добавила, что была готова к подобному комментарию.

По словам Юлии, кинорежиссер не успел сделать прививку против коронавируса. Когда встал вопрос о вакцинации, у Меньшова обострились давние недуги. Было принято решение сначала поправить здоровье, а потом уже идти на процедуру. К сожалению, деятель культуры ушел из жизни раньше.

Телеведущая отметила, что вакцинация – это не панацея, а способ укрепить собственный иммунитет. Заразиться после прививки вполне возможно, но течение болезни будет не таким тяжелым.

Ранее Меньшова рассказала о последних днях отца. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
ГостьПророк
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Меньшов не признанный талант.очень жаль,что покинул нас,а привиться от CORONA -19 нужно.Себе дороже этого не делать!!!
ВВМ
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Всех не привитых лечить за их счет и все, как миленькие задумаются - прививаться или нет. Противники-балаболы не понимают что ли, что зараза унесла жизни 230 тыс. чел.??? Это считай половина среднестатистического областного центра. А работать в стране уже не кому, разных гастрабайтеров приглашаем.
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