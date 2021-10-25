"Может и болела": страдающая от онкологии Кадышева объяснила свое долгое отсутствие на сцене

"Может и болела": страдающая от онкологии Кадышева объяснила свое долгое отсутствие на сцене
Надежда Кадышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица заявила, что работает над новым материалом

Долгое время советская и российская певица Надежда Кадышева не появлялась на сцене. Встревоженные поклонники искали возможные причины "пропажи" знаменитости. Поговаривали о том, что артистка тяжело больна. В минувшие выходные исполнительница наконец-то прервала молчание.

Кадышева стала одной из героинь выпуска передачи "Ты не поверишь!". Длительный творческий перерыв 62-летняя Надежда Никитична объяснила тем, что устала от постоянных нагрузок, связанных с профессией.

Также артистка не стала исключать того факта, что у нее имелись проблемы со здоровьем.

"Может и болела. Сейчас я борюсь и стараюсь быть здоровенькой", – отметила она.

Певица заявила, что все участники ее ансамбля "Золотое кольцо" сделали прививку против коронавируса. Теперь исполнительница со спокойной душой наслаждается жизнью и пишет новые песни.

Кстати, пару дней назад Надежда Никитична впервые за полгода дала концерт. Возвращение к любимой деятельности и встреча с поклонниками подарили артистке незабываемые эмоции. В эфире передачи она призналась, что на протяжении всего концерта чувствовала себя окрыленной и по-настоящему счастливой.

Ранее врач-онколог сообщил, что у Кадышевой имеется генетическая предрасположенность к онкологии. Примечательно, что у певицы дважды диагностировали рак. В первый раз опухоль оказалась доброкачественной. Во второй раз страшный диагноз не подтвердился. После подобного прогноза специалиста общественность связала исчезновение Надежды Никитичны как раз с этой болезнью. 

Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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