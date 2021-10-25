"Словесно может уничтожать": экс-директор пожаловалась на поведение Ротару

"Словесно может уничтожать": экс-директор пожаловалась на поведение Ротару
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица и ее подопечная никогда не были близкими подругами

Многие любят Софию Ротару не только за ее творчество, но и за потрясающую лучезарную улыбку. Создается такой впечатление, что артистка является невероятно милой и доброй женщиной. В эфире передачи "Звезды сошлись" бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина рассказала правду про ее настоящий характер.

По словам Коняхиной, работать с Ротару было невероятно сложно. Ольга призналась, что Софию Михайловну постоянно что-то не устраивало.

"Для зрителей это потрясающая, милая, улыбчивая женщина, но она словесно тебя может уничтожать", – разоткровенничалась экс-коллега звезды.

Ольга акцентировала внимание на том, что они с исполнительницей хита "Белая зима" никогда не состояли в дружеских отношениях. Хотя со стороны казалось, что женщины являются близкими подругами. Они вместе ходили по магазинам, пили кофе и обсуждали разнообразные темы.

Подобное времяпровождение очень нравилось Коняхиной. Бывший концертный директор начинала потихоньку оттаивать и смотреть на Софию Михайловну другими глазами. Однако на следующее утро артистка вновь включала режим "железной леди", и вся возникшая симпатия пропадала.

Певица постоянно применяла метод "кнута и пряника", чередуя дружелюбный настрой с агрессией. Знаменитость делала это для того, чтобы ее подопечные не расслаблялись и не садились ей на шею.

Вполне возможно, что Ольга затаила на Ротару обиду, поэтому и решила раскрыть всю подноготную. Дело в том, что из-за обвинений исполнительницы Коняхина оказалась за решеткой. Когда женщина занимала должность концертного директора, то втихаря договаривалась о концертах Софии Михайловны, а предоплату оставляла себе. 

Ранее стало известно, сколько Ротару берет за новогодние корпоративы. 

Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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