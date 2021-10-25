Артистка не выходила на связь с 21 октября

Утром в понедельник, 25 октября, появилась информация об исчезновении советской и российской актрисы Светланы Светличной. Спустя некоторое время на эту новость отреагировал друг деятельницы культуры – актер Иван Николаев. Он опроверг появившиеся слухи и расставил все точки над i.

Как сообщает "Московский Комсомолец", народная артистка РСФСР пропала без вести в Москве. Родственники приехали в квартиру Светланы Афанасьевны, которая находится на Погонном проезде, однако там кинозвезды не оказалось. В итоге родные актрисы обратились в полицию.

В минувшее воскресенье одна из родственниц звезды кинокартины "Бриллиантовая рука" написала заявление о ее пропаже. Женщина утверждает, что Светличная не выходит на связь с 22 октября.

Вскоре с сотрудниками правоохранительных органов связался и сын Светланы Афанасьевны. По его словам, родительница исчезла 21 октября.

Друг Светличной Николаев заверил, что с артисткой все в порядке. Якобы 81-летняя знаменитость переехала ближе к родственникам. Из-за возраста у нее обострились различные недуги, поэтому проживание рядом с родными людьми является наилучшим вариантом.

Иван заявил, что Светлана Афанасьевна помирилась с близкими, передает РИА "Новости".

Актер добавил – артистка не желает распространяться о своем местонахождении. По всей видимости, она захотела отдохнуть от публичности.