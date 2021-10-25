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В Сети появились слухи о том, что модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали. По некоторым данным, знаменитый кутюрье находится в одной из столичных клиник.
Вячеслав Михайлович якобы проходит комплексное лечение. Сын народного художника РФ Егор отреагировал на новость о госпитализации отца.
По словам Зайцева-младшего, представители модельера постоянно посылают его в различные лечебницы. Эти люди преследуют исключительно корыстные цели. Мол, они хотят добиться признания графика невменяемым, чтобы получить над ним опекунство и прибрать к рукам его бизнес, передает РЕН ТВ.
"Без моего ведома они его постоянно укладывают в какие-то больницы за большие деньги, после которых ему становится с каждым разом все хуже и хуже", – посетовал Егор.
Наследник известного кутюрье заявил, что не может с ним связаться. Вячеслав Михайлович не отвечает на звонки и сообщения. Поэтому Егор не владеет информацией, касающейся состояния здоровья модельера.
Зайцев-младший уверен – телефон отца находится под контролем окружающих его людей. Мужчина считает, что представителей родителя раздражает тот факт, что дела у "Дома моды" идут в гору. Они борются за полное отстранение Вячеслава Михайловича от дел.
Сын графика сообщил, что за всем этим стоит бывший директор "Дома моды" Николай Головин, а также его команда.
В августе этого года Головин сообщил, что после прохождения обследования Зайцеву поставили первую степень инвалидности.
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