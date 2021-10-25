"Все хуже и хуже": модельер Зайцев попал в больницу

"Все хуже и хуже": модельер Зайцев попал в больницу
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сын народного художника РФ ничего не знает о состоянии именитого родителя

В Сети появились слухи о том, что модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали. По некоторым данным, знаменитый кутюрье находится в одной из столичных клиник.

Вячеслав Михайлович якобы проходит комплексное лечение. Сын народного художника РФ Егор отреагировал на новость о госпитализации отца.

По словам Зайцева-младшего, представители модельера постоянно посылают его в различные лечебницы. Эти люди преследуют исключительно корыстные цели. Мол, они хотят добиться признания графика невменяемым, чтобы получить над ним опекунство и прибрать к рукам его бизнес, передает РЕН ТВ.

"Без моего ведома они его постоянно укладывают в какие-то больницы за большие деньги, после которых ему становится с каждым разом все хуже и хуже", – посетовал Егор.

Наследник известного кутюрье заявил, что не может с ним связаться. Вячеслав Михайлович не отвечает на звонки и сообщения. Поэтому Егор не владеет информацией, касающейся состояния здоровья модельера.

Зайцев-младший уверен – телефон отца находится под контролем окружающих его людей. Мужчина считает, что представителей родителя раздражает тот факт, что дела у "Дома моды" идут в гору. Они борются за полное отстранение Вячеслава Михайловича от дел.

Сын графика сообщил, что за всем этим стоит бывший директор "Дома моды" Николай Головин, а также его команда. 

В августе этого года Головин сообщил, что после прохождения обследования Зайцеву поставили первую степень инвалидности. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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