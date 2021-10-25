До сих пор неизвестно, где находится актриса

По Интернету распространились слухи об исчезновении Светланы Светличной. Тревогу забили родные кинозвезды, которые утверждают, что она не выходит на связь с 21 октября. Журналисты выяснили, что пару дней назад народной артистке РСФСР потребовалась помощь медиков.

Как уточняет РЕН ТВ, вечером 22 октября около киностудии имени Горького остановилась карета скорой помощи. По некоторым данным, кто-то вызвал врача 81-летней Светлане Афанасьевне.

Других подробностей произошедшего нет. Но можно предположить, что на данный момент Светличная находится в одной из столичных больниц. Однако возникает вопрос – почему о госпитализации не знают родственники актрисы.

К слову, о пропаже звезды кинокартины "Бриллиантовая рука" сообщил ее сын Алексей Ивашов. Мужчина утверждает, что несколько дней назад артистка переехала в новую квартиру. С тех пор от нее не было ни слуху ни духу.

Приятельница Светличной, психолог Елена Перелыгина, прокомментировала тревожные новости. По ее словам, у знаменитости давно развивается деменция. Часто бывало такое, что Светлана Афанасьевна не отвечала на звонки, так как забывала мобильный дома, передает "Вечерняя Москва".

"Светлана многое забывает. В таком возрасте ей нужны постоянный уход и присмотр", – заявила Перелыгина.

Елена считает, что в пропаже Светличной виновен ее сын Алексей. Мол, он уделяет своей пожилой матери очень мало внимания, передает телеканал "360".

Интересен тот факт, что друг деятельницы культуры – актер Иван Николаев, заверил, что она не пропала, а попросту переехала ближе к родственникам. По его словам, актриса не выходит на связь из-за нежелания общаться с прессой.