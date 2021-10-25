Богомолов оставил Зудину без работы

Богомолов оставил Зудину без работы
Константин Богомолов и Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поговаривают, что между режиссером и актрисой произошел конфликт

В минувшие выходные на сцене Театра Наций показали постановку "На каждого мудреца", режиссером которой выступил Константин Богомолов. В спектакле должна была принять участие вдова Олега Табакова Марина Зудина, однако на театральные подмостки звезда сериала "Содержанки" так и не вышла.

В начале сентября этого года появилась информация, что Зудина сыграет в Театра Наций. Данная новость очень обрадовала поклонников народной артистки РФ. Ведь в последнее время Марина Вячеславовна редко выходит на сцену.

Представители учреждения культуры подтвердили, что вдова Табакова должна была появиться в спектакле "На каждого мудреца". Однако в какой-то момент Богомолов передумал давать ей роль Софьи Турусиной, передает "Комсомольская Правда".

"Во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки. О причинах нам неизвестно", – заявили в Театре Наций.

Роль Зудиной досталась советскому и российскому актеру Игорю Миркурбанову. Данная фишка с переодеваниями является любимым приемом супруга Ксении Собчак.

Ходят слухи, что театральный режиссер лишил Марину Вячеславовну работы из каких-то разногласий. Доподлинно неизвестно, что произошло между сценаристом и актрисой.

Напомним, Богомолов и Зудина уже работали вместе. Так, артистка сыграла в нашумевшем сериале Константина "Содержанки", премьера которого состоялась в 2019 году. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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