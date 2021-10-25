"Скрепы какие-то": Моргенштерн выступил за отмену Дня Победы

"Скрепы какие-то": Моргенштерн выступил за отмену Дня Победы
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скандальный рэпер призвал к новым достижениям, которыми тоже можно будет гордиться

Минувшая премия "Муз-ТВ" запомнился зрителям не только яркими выступлениями, но и скандалом, который разгорелся между Ксенией Собчак и Алишером Моргенштерном. Тогда музыкант заявил, что согласится дать журналистке интервью только за деньги. Но спустя время рэпер все-таки пришел к телеведущей на откровенный разговор. В ходе беседы он признался, что не понимает, зачем в России и по сей день отмечают День Победы. 

Моргенштерн отметил, что не видит смысла в этом празднике. 

"Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то?"

– не унимался рэпер. 

По его мнению, россияне до сих пор относятся к Дню Победы с некоторым трепетом только из-за того, что в стране больше нечем гордиться. 

Немного удивленная таким мировоззрением Собчак в ответ поинтересовалась у Алишера, что для него значит победа Советского союза в Великой Отечественной войне. Тогда артист выдал очередное скандальное заявление. 

Моргенштерн уверен, что давно пора покорять новые вершины и гордиться ими, а не вспоминать то, что произошло более 70 лет назад. 

Ранее рэпер вывел Дмитрия Гордона из себя, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист так и не смог добиться однозначного ответа. 

Источник: "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость324214
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чмошник.
Гость322654
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Это чмо с партачками на роже савсем берега папутал, на легче избавится от тебя <цензура> пропиндосов кий, ты кто такой чмырило что бы святое затрагивать? Ты мальчик в стрингах упакуйся в тряпочку и не блюй паносом тупитса ты голубая🐓
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