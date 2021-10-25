Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Минувшая премия "Муз-ТВ" запомнился зрителям не только яркими выступлениями, но и скандалом, который разгорелся между Ксенией Собчак и Алишером Моргенштерном. Тогда музыкант заявил, что согласится дать журналистке интервью только за деньги. Но спустя время рэпер все-таки пришел к телеведущей на откровенный разговор. В ходе беседы он признался, что не понимает, зачем в России и по сей день отмечают День Победы.
Моргенштерн отметил, что не видит смысла в этом празднике.
"Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то?"
– не унимался рэпер.
По его мнению, россияне до сих пор относятся к Дню Победы с некоторым трепетом только из-за того, что в стране больше нечем гордиться.
Немного удивленная таким мировоззрением Собчак в ответ поинтересовалась у Алишера, что для него значит победа Советского союза в Великой Отечественной войне. Тогда артист выдал очередное скандальное заявление.
Моргенштерн уверен, что давно пора покорять новые вершины и гордиться ими, а не вспоминать то, что произошло более 70 лет назад.
Ранее рэпер вывел Дмитрия Гордона из себя, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист так и не смог добиться однозначного ответа.
Власти республики рассчитывают, что независимые аудиторы встанут на сторону Кишинева
Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России