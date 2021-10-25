Скандальный рэпер призвал к новым достижениям, которыми тоже можно будет гордиться

Минувшая премия "Муз-ТВ" запомнился зрителям не только яркими выступлениями, но и скандалом, который разгорелся между Ксенией Собчак и Алишером Моргенштерном. Тогда музыкант заявил, что согласится дать журналистке интервью только за деньги. Но спустя время рэпер все-таки пришел к телеведущей на откровенный разговор. В ходе беседы он признался, что не понимает, зачем в России и по сей день отмечают День Победы.

Моргенштерн отметил, что не видит смысла в этом празднике.

"Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то?"

– не унимался рэпер.

По его мнению, россияне до сих пор относятся к Дню Победы с некоторым трепетом только из-за того, что в стране больше нечем гордиться.

Немного удивленная таким мировоззрением Собчак в ответ поинтересовалась у Алишера, что для него значит победа Советского союза в Великой Отечественной войне. Тогда артист выдал очередное скандальное заявление.

Моргенштерн уверен, что давно пора покорять новые вершины и гордиться ими, а не вспоминать то, что произошло более 70 лет назад.

Ранее рэпер вывел Дмитрия Гордона из себя, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист так и не смог добиться однозначного ответа.