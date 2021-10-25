Кутюрье рассказал правду о своем здоровье

Поклонники знаменитого российского художника Вячеслава Зайцева внимательно отслеживают новости о его состоянии. Сегодня, 25 октября, информационное пространство взорвало сообщение о том, что модельера госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья. Однако сам Вячеслав Михайлович опроверг эти новости.



Ранее в прессе распространили сведения, что 83-летнего кутюрье якобы спешно забрали в одну из столичных больниц. Писали, что тело звезды парализовано, а состояние в целом оценивается, как крайне тяжелое.

Комментарий по нашумевшим новостям дал сам Вячеслав Михайлович. Журналистам издания "Комсомольская правда" удалось дозвониться до кутюрье. Зайцев сообщил, что отлично себя чувствует, а бесконечные фейки о тяжелом состоянии вызывают у него лишь улыбку.

"Еще бы похоронили заживо, вот смеху-то было", – говорит Вячеслав Михайлович.

При этом мэтр рассказал, что сейчас действительно находится в руках медицинских специалистов. Однако оздоровительные процедуры проходят по графику его лечения. Зайцев работает с логопедами, пользуется услугами массажистов, а также плавает в бассейне.

Отмечается, что тревожные новости появились на фоне отказа Вячеслава Михайловича участвовать в Московской Неделе моды. Представители Зайцева отметили, что имя кутюрье включили в список участников без его ведома. Модельер не мог побывать на этом мероприятии, так как проходит плановую реабилитацию. Возможно, чтобы скрыть досадную оплошность и было объявлено, что Зайцеву якобы резко поплохело, и поэтому он не будет участвовать в шоу.

На самом деле, у кутюрье все хорошо, он рассчитывает поправить свое здоровье и дальше жить полной, насколько это возможно при его недуге, жизнью.