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Поклонники знаменитого российского художника Вячеслава Зайцева внимательно отслеживают новости о его состоянии. Сегодня, 25 октября, информационное пространство взорвало сообщение о том, что модельера госпитализировали из-за резкого ухудшения здоровья. Однако сам Вячеслав Михайлович опроверг эти новости.
Ранее в прессе распространили сведения, что 83-летнего кутюрье якобы спешно забрали в одну из столичных больниц. Писали, что тело звезды парализовано, а состояние в целом оценивается, как крайне тяжелое.
Комментарий по нашумевшим новостям дал сам Вячеслав Михайлович. Журналистам издания "Комсомольская правда" удалось дозвониться до кутюрье. Зайцев сообщил, что отлично себя чувствует, а бесконечные фейки о тяжелом состоянии вызывают у него лишь улыбку.
"Еще бы похоронили заживо, вот смеху-то было", – говорит Вячеслав Михайлович.
При этом мэтр рассказал, что сейчас действительно находится в руках медицинских специалистов. Однако оздоровительные процедуры проходят по графику его лечения. Зайцев работает с логопедами, пользуется услугами массажистов, а также плавает в бассейне.
Отмечается, что тревожные новости появились на фоне отказа Вячеслава Михайловича участвовать в Московской Неделе моды. Представители Зайцева отметили, что имя кутюрье включили в список участников без его ведома. Модельер не мог побывать на этом мероприятии, так как проходит плановую реабилитацию. Возможно, чтобы скрыть досадную оплошность и было объявлено, что Зайцеву якобы резко поплохело, и поэтому он не будет участвовать в шоу.
На самом деле, у кутюрье все хорошо, он рассчитывает поправить свое здоровье и дальше жить полной, насколько это возможно при его недуге, жизнью.
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