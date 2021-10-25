"Неизвестно, как воспримут": Шпица прокомментировала слухи о сыне от Прилучного

"Неизвестно, как воспримут": Шпица прокомментировала слухи о сыне от Прилучного
Катерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актрису возмущают слухи о романе с коллегой

Сыну Катерины Шпицы уже девять лет. Слухи о том, что мальчика актриса родила от Павла Прилучного ходят уже давно. И многих поклонников не смущает, что звезды отечественного кинематографа на тот момент были несвободны: "мажор" состоял в браке с Агатой Муцениеце, Шпица – с Константином Адаевым. Впервые за долгое время артистка прокомментировала неприятные сплетни о своей семье. 

Катерину такие сообщения возмущают, потому что касаются ее ребенка, психика которого еще не до конца сформирована. На слухи о себе актриса уже привыкла не реагировать, но когда пишут о сыне, молчать она не может. 

"Это очень цинично и жестоко по отношению к детям. Психика у всех разная. И когда дети находят о родителях такие новости, то неизвестно, как они это воспримут", 

– рассказала Шпица в разговоре с "Телепрограммой", отметив, что не всегда родители успевают объяснить природу грязных слухов. 

Тем более, что с Прилучным актриса знакома "шапочно". Да, они снимались вместе в паре проектов, ездили в пресс-тур и пересекались на мероприятиях, но не более того. 

Ранее СМИ узнали о возможной причине расставания Прилучного и Карпович. Психолог уверена, что отношения звездной пары обречены на провал из-за слишком страстного темперамента актера. 

Источник: "Телепрограмма" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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