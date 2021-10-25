Российский паспорт получил также сын звезды "Дикого ангела"

Владимир Путин дал российское гражданство уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро и ее сыну Мольо.

Документ можно найти на официальном интернет-портале правовой информации. О получении российского паспорта звезда сериала "Дикий ангел" задумалась еще год назад. Еще тогда Орейро говорила, что уже занимается подготовкой всех необходимых для этого документов. Желание стать гражданкой России Наталья объяснила тем, что частенько летает в страну, чтобы навестить фанатов.

Однако нашлось и другое объяснение. Иосиф Пригожин, например, указал на то, что в РФ более мягкая система налогообложения, благодаря которой актриса сможет получить определенную выгоду.

Прохор Шаляпин же решил, что гражданство Орейро нужно для того, чтобы в полной мере ощутить на себе любовь российских фанатов, потому что в других странах про нее, вероятно, забыли.

Еще в 2020 году актриса завела "Инстаграм". На тот момент она уже подала документы на получение российского гражданства. Некоторые ролики, которые публиковала звезда, сопровождались субтитрами на русском языке. Это очень обрадовало ее преданных поклонников из России.