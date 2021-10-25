Обокрала почти на полмиллиона рублей: Федосееву-Шукшину предала близкая подруга

Обокрала почти на полмиллиона рублей: Федосееву-Шукшину предала близкая подруга
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Дочь актрисы уже обратилась в полицию

В жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной снова не все гладко. Как выяснилось, близкая подруга, с которой звезда советского кино дружит более 20 лет, ее предала. Дочь актрисы Ольга уверяет, что женщина решила воспользоваться доверием пожилой актрисы и, скорее всего, украла у нее почти полмиллиона рублей. 

Наследница заметила, что с карты родительницы стали пропадать большие суммы. Как выяснилась, подруга, которая частенько навещала Федосееву-Шукшину, получила доступ к ее деньгам и могла свободно ими распоряжаться. 

В итоге актриса лишилась 470 тысяч рублей. Ольга проследила за историей списаний и поняла, что в те дни, когда средства исчезали, карта была у знакомой ее мамы. Наследница Лидии Николаевны решила не медлить, поэтому тут же обратилась в полицию. 

"Мама не знает, что такое смартфон и не умеет пользоваться приложением: деньги перевести она не могла", 

– объяснила дочь знаменитости, добавив, что после пропажи установила в доме Федосеевой-Шукшиной камеры. 

Уголовное дело пока не открыли. Предполагаемая мошенница, кстати, тоже явилась в студию шоу "Пусть говорят". Но на все вопросы отвечала уклончиво, объясняя это тем, что уже все рассказала следователям. 

Правозащитники пока собирают факты и ждут, когда дело все-таки будет возбуждено, чтобы провести очную ставку. 

Ранее Федосеева-Шукшина рассказала о продолжительных запоях Алибасова. 

Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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