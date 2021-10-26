Актриса могла забыть, кто она и где проживает

Накануне появилась информация об исчезновении Светланы Светличной. По сообщению родных, актриса не выходит на связь с 21 октября. Фанаты и близкие деятельницы культуры пытаются найти хоть какие-то зацепки, намекающие на то, где на данный момент находится кинозвезда. Ситуацию осложняет тот факт, что Светличная страдает от деменции.

Врач-невролог Алиса Коротина рассказала, чем опасно данное заболевание. Ее слова приводит "Пятый канал".

По словам специалиста, люди с деменцией часто забывают свои имя и фамилию, а также домашний адрес. Они становятся похожими на маленьких детей, которые не могут принимать серьезные решения.

Бывает так, что человек перестает узнавать самого себя. Деменция может быть вызвана затяжной депрессией, серьезными травмами головы и некоторыми другими негативными факторами.

За несколько недель до исчезновения звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" переехала в новую квартиру. Как уточняют СМИ, дом Светланы Афанасьевны находится рядом с лесом. Не исключено, что актриса вышла на прогулку и заблудилась.

Ранее менеджер Светличной Сергей Рублев высказался о ее пропаже. Мужчина считает, что на самом деле с актрисой ничего страшного не случилось, пишет РБК.

Рублев уверен – Светлана Афанасьевна не отвечает на звонки и сообщения из-за возрастных изменений мозговой деятельности. К слову, знаменитости 81 год. Сергей добавил – раньше времени переживать не стоит, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что незадолго до исчезновения Светличной вызывали скорую.