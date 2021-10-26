Некоторые давно воспринимали актрису как "свою"

В понедельник, 25 октября, стало известно о том, что уругвайская актриса Наталия Орейро и ее сын Мольо стали гражданами России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Многие россияне порадовались за кинозвезду.

Напомним, о желании получить паспорт гражданки РФ Орейро рассказывала еще в прошлом году. Тогда она побывала на передаче "Вечерний Ургант", где и сообщила о своих планах.

Тот факт, что Наталия теперь является гражданкой России, обрадовал не только ее фанатов. На реакцию общественности обратил внимание "Собеседник".

"Она постоянно в любви к России признается. Пусть живет", – написал один из пользователей Сети.

Другой комментатор вспомнил, что в 2013 году российский паспорт получил французский актер Жерар Депардье. Мужчина считает, что актриса, имеющая привлекательную внешность, более достойна стать гражданкой РФ, нежели чем звезда кинокомедии "Астерикс и Обеликс".

Некоторые отзывы россиян опубликовало издание "ПолитЭксперт".

"Орейро давно наша. Ее тут любят", – отметил интернет-пользователь.

Кто-то акцентировал внимание на том, что Орейро часто бывала в России вместе со своим сыном. Актриса даже учила русский язык и интересовалась нашей культурой. Это, как считает общественность, делает ее достойной гражданкой РФ.

Некоторые признались, что давно воспринимали Наталию как русскую. Да и сама она не раз отшучивалась, что является "самой русской из всех иностранцев".

Ранее Иосиф Пригожин и Прохор Шаляпин отреагировали на новость о получении Орейро российского гражданства.