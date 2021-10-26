Поиски 81-летней актрисы продолжаются

Россияне продолжают следить за новостями, касающимися исчезновения Светланы Светличной. Недавно в полицию обратилась жительница Москвы, которая заявила – она видела похожую на народную артистку РСФСР женщину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам женщины, незнакомка, внешне похожая на Светлану Афанасьевну, просила милостыню 21 октября. Это было в районе пяти часов вечера. Около полутора часов "потенциальная" Светличная стояла у метро "Тургеневская".

После она переместилась на станцию "Сретенский бульвар". Полиция пока не подтвердила информацию о том, что это была именно звезда кинокартины "Бриллиантовая рука", передает телеканал "360".

Напомним, о пропаже Светличной сообщили ее родственники, в числе которых – сын Алексей Ивашов. По словам мужчины, Светлана Афанасьевна уже несколько дней не отвечает на звонки. Квартира кинозвезды пустует.

По имеющейся информации, вечером 22 октября кто-то вызвал артистке скорую помощь. Медики приезжали в киностудию имени Горького. Куда потом делась актриса – неизвестно.

Примечательно, что друг деятельницы культуры, актер Иван Николаев, ранее сообщал, что она якобы переехала поближе к родственникам. Выходить на связь со СМИ Светличная отказывается, ссылаясь на почтенный возраст.

Менеджер Светланы Афанасьевны Сергей Рублев тоже уверен, что с его подопечной ничего страшного не произошло. Однако СМИ пишут, что ситуацию сильно осложняет развившаяся у актрисы деменция. Мол, знаменитость могла забыть, кто она и где проживает.

