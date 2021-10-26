Звезды года: кого россияне считают лучшим эстрадным исполнителем

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Лазарев. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер опроса оказался любимым исполнителем жителей глубинок

Всероссийский центр изучения общественного мнения составил рейтинг звездных исполнителей, которые оказались лидерами проведенного опроса мнений в 2021 году. Наибольшее количество голосов получили шесть исполнителей – речь идет о категории "Лучший певец".

Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Первое место осталось за народным песенником и заслуженным артистом России. Исполнитель песни "Москва, звонят колокола" набрал 19 процентов. Электоратом Газманова оказались граждане возрастом от 60 лет (30%), жители сельской местности (24%) и городов с населением до ста тысяч (22%).

Баста

Баста. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Популярный российский рэпер получил десять процентов. Целевой аудиторией Василия Вакуленко оказались граждане возрастом от 25 до 34 лет (19%).

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Обладателей "Песен года" и "Золотых граммофонов" пользуется любовью у девяти процентов резидентов. Кстати, по версии "Форбс" Григорий занимает 36-ю строчку среди главных российских знаменитостей 2021 года.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Экс-участник группы SMASH!! разделил почетное четвертое место вместе с Лепсом, также набрав девять процентов среди опрошенных. Наибольшей популярностью Сергей пользуется у прекрасного пола возрастной категории от 18 до 24 лет, а также жителей городов с населением до 100 тысяч (по 13%).

Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Наставник "Голоса" набрал 8% и является лидером среди опрошенных граждан из Москвы и Санкт-Петербурга. Столько же процентов, кстати, набрал его коллега по цеху Валерий Меладзе .

Лучшей певицей среди опрошенных оказалась Полина Гагарина, которая пользуется популярностью у 17 процентов россиян, и Пелагея с 13%. Далее следуют Ваенга, Ротару, Зиверт и Велерия – у всех четверых по восемь процентов.

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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